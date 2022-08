UWCL, tutte le informazioni sui biglietti per il primo turno

La squadra femminile bianconera è pronta a scendere in campo per il mini torneo che vede in palio la qualificazione alla Champions League.

Dopo le fatiche dell'Europeo femminile, che aveva visto impegnate tante giocatrici bianconere, per la JuventusWomen è arrivato il momento di tornare in campo per gli impegni ufficiali. Le ragazze guidate da mister Joe Montemurro inizieranno la nuova stagione con partite già decisive. Le Women infatti, come un anno fa, si giocheranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League, attraverso un mini torneo. Visto il grande cammino dell'ultima edizione, concluso ai quarti contro il Lione campione, ci sono grandi aspettative. Ecco tutte le informazioni per i biglietti delle gare, comunicati dalla Juventussul proprio sito ufficiale: