Montemurro: “Le altre squadre ci vedono in maniera diversa”

"Nuovo inizio anche per il Coach bianconero, con i rientri dell'ultim'ora dovuti agli impegni europei. La strada da percorrere, però, è chiara: «Sarà importante trovare subito l'equilibrio nella squadra, rinforzando i concetti di gioco e ricordandoci che la cosa più importante è come andiamo in campo. Il calcio è la cosa più importante Le aspettative sono sempre alte, fa parte di rappresentare un top club come la Juventus. Mi piace vivere queste sfide, sappiamo di dover giocare anche con la pressione su di noi e deve essere uno stimolo ulteriore. Le altre squadre vedono la Juve in maniera diversa. Mi dà coraggio, la crescita si è vista, è un punto di partenza, la competizione sarà più alta. Mi piace essere in una situazione di sfida, che dobbiamo come minimo arrivare come l'anno scorso, è una sfida positiva per essere ai livelli top. Bisogna lottare con la pressione degli altri addosso». A proposito di stimoli, è importante anche trovarli nelle difficoltà: «Il gruppo azzurro? Le ragazze sono rientrate usando l'esperienza degli Europei come stimolo per voler continuare a stare ad alti livelli e dimostrare tutto nella loro famiglia, che è la Juve. Sono certo che saranno cariche per questo inizio». «Anche le nuove arrivate ci daranno tanto - ha proseguito il Mister -. In un top club è importante che il livello sia altissimo anche in allenamento e loro ci aiuteranno ad alzare questo livello, oltre ad avere più alternative a gara in corso». «Voglio ringraziare Maurizio Arrivabene che è venuto oggi a parlare con le ragazze - ha concluso -. Questo conferma l'importanza della nostra squadra nell'identità della famiglia Juventus»." (Juventus.com)