Cernoia: “Tanti momenti indelebili alla Juve, lascio tante belle persone”

Valentina Cernoia, ex calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sull'avventura in bianconero, tra trofei e ricordi.

Viaggio: una partenza inaspettata, strade incredibili che mi hanno portata a vivere momenti indelebili, incontri e mete che mi hanno cambiato, come giocatrice e persona. Un ricordo? Il pomeriggio di un post partita: dopo una chiacchierata in cui mi sono sentita e mostrata fragile, ho ricevuto tanto calore e affetto dalle mie compagne. Per me rimarrà la più forte tra tutte le cose che ho vissuto con loro.