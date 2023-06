Cernoia: “Sto facendo di tutto per esserci al Mondiale”

Il 24 luglio prenderanno il via i Mondiali Femminili, con l'Italia che spera di vivere una rassegna iridata da protagonista. Le ragazze sono già in ritiro per preparare la competizione, che le vedrà affrontare nel loro gruppo Argentina, Svezia e Sud Africa. Una competizione che le ragazze puntano a vincere, e della quale ha parlato la calciatrice della Juventus Valentina Cernoia ai canali della FIGC, direttamente dal ritiro delle Azzurre.