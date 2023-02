Juventus Women: le convocate per il Chievo Verona ed i precedenti

Il tecnico della Juventus Women ha diramato la lista delle convocate per la partita in programma oggi contro le scaligere

La Juventus Women scenderà oggi in campo contro il Chievo Verona nella partita valvole per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile . Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha diramato la lista delle convocate per la sfida.

"Mercoledì 7 febbraio 2023, a Vinovo, la Juventus Women affronterà l'Harley & Dikkinson Chievo Women per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Sono due i precedenti con il club veneto, che è andato incontro a diverse trasformazioni attraverso fusioni tra diverse società. In entrambe le occasioni si è giocato in campionato e il punteggio è sempre stato di 6-0 per le ragazze bianconere. Le foto fanno tutte riferimento al primo incontro.