Carbonell: "La squadra ha giocato bene. Sul ruolo..."

Estela Carbonell, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Sto molto bene e la squadra ha fatto un’ottima prestazione, cercando per tutto il match di trovare la via del gol e attaccando nel modo giusto”.

"So molto bene che il numero 3 è importante per la Juventus Women, quello indossato per tanti anni da Sara Gama: so bene che è una maglia storica e cercherò di fare di tutto per onorarlo nel migliore dei modi, dando il massimo per questa maglia. Sin dal primo momento in cui ho ricevuto la chiamata della Juventus ho detto che è una squadra che mi piace tanto: ho scelto con convinzione di venire a giocare qui".