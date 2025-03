Canzi: “Bella partita, ma dobbiamo crescere nella gestione”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match con la Roma.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere dopo la partita con la Roma. Ecco le sue parole: “È stata una bella partita, giocata con grande voglia e con grande intensità. Abbiamo preparato la gara sapendo che avrebbero dovuto farla loro, siamo stati bene fisicamente fino alla fine, l’attenzione ai dettagli c’è stata anche se abbiamo preso due gol su palla inattiva. Dobbiamo crescere sulla gestione dei momenti della gara, oggi però l’abbiamo fatto bene. Harviken e Brighton stanno migliorando tanto sotto l’aspetti fisico e tattico, sono molto contento del loro atteggiamento e si sono inserite immediatamente nel gruppo. Come non ci siamo buttati già dopo la sconfitta contro la Roma nella prima fase, non ci esaltiamo in questo momento. Mancano ancora sette partite, la strada è ancora lunga. Oggi mi è piaciuto tanto lo spirito di sacrificio, la voglia di sacrificarsi per le compagne e non mollare mai fino alla fine come abbiamo scritto nel dna alla Juventus”.

Le parole di Girelli

"Questa era la prima partita della Poule Scudetto, finché l'aritmetica non ci dirà che avremmo centrato l'obiettivo non parliamo di niente e continuiamo a lavorare partita dopo partita. Non è mai semplice preparare partite di questo calibro in poco tempo, ma l'importante non è la quantità ma la qualità dunque anche preparando la partita in pochi giorni siamo un gruppo forte per poterlo fare. Personalmente sto bene, abbiamo lavorato in maniera eccezionale con lo staff per prepararci e rendere al meglio in ogni partita".