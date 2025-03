Canzi: “La squadra è stanca, dobbiamo recuperare”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della sconfitta di oggi.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e anche nel secondo non siamo riusciti a fare del nostro meglio: abbiamo preso gol in avvio, prima ancora di sistemarci in campo – perdendo una marcatura dopo pochi minuti di gioco. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di più, ma non è stato sufficiente per cambiare il corso della partita. Stiamo arrivando a fine stagione e la squadra inevitabilmente è stanca, conseguenza dopo un’annata così lunga: le ragazze che oggi non hanno fatto una buona prestazione sono le stesse che ci hanno portato fino a qui, a poche giornate dal termine avendo ancora un discreto vantaggio sulle inseguitrici”.

Sulla sconfitta

“È la nostra seconda sconfitta in un anno in Serie A: è difficile da digerire perché vediamo il traguardo vicino e questo ci porta ulteriore fastidio, ma analizzandola con lucidità dobbiamo soltanto cercare di recuperare energie e di compattarci perché siamo arrivati a questo punto tutte insieme e così riusciremo ad andare avanti. Quando si perde c’è voglia di giocare subito per rifarsi, quindi la sosta dà un po’ noia, ma al tempo stesso ci permetterà di avere dei giorni in più per lavorare e per rifiatare e recuperare altre giocatrici”. Intanto ecco il report della partita<<<