Canzi: “Manca l’ultimo pezzo, ma grande stagione”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della stagione.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Il bilancio a me piace farlo alla fine, manca ancora un pezzo ed è un pezzo molto molto importante. Per quello che ho avuto la possibilità di vivere fino ad adesso, sono stracontento, è un mondo bello, interessante, un grandissimo club come la Juventus mi ha dato la possibilità di entrarci. Sono entrato in punta di piedi, per il momento le cose stanno andando molto bene, mi sono divertito tanto, ho trovato un gruppo di ragazze straordinario e un club meraviglioso, ma manca ancora un tassello importante”.

Sulla partita con la Roma

"La Roma si affronta con grandissimo rispetto, come abbiamo sempre fatto durante la stagione, è la squadra che aveva vinto gli ultimi due scudetti e più di tutti negli ultimi due anni quindi non possiamo che portare grandissimo rispetto e cercare di affrontarle con la concentrazione più alta possibile".