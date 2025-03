Brighton: "Juve? Mi sono dovuta adattare. Sul gioco..."

Abi Brighton, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del suo ruolo.

Abi Brighton, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Mi ci sono volute un paio di settimane per adattarmi al calcio di qui. È un po’ diverso rispetto a quello che ero abituata a giocare. Ma una volta capito tutto e presa confidenza con le compagne, con l’allenatore e con il sistema di gioco ho iniziato a sentirmi più a mio agio. Ho cercato di non mettermi troppa pressione e di essere indulgente con me stessa, perché so che mi trovo in un ambiente nuovo e lontano da casa. So che all’inizio può essere difficile, ma bisogna accettare di sentirsi un po’ a disagio e sapere che con il tempo troverai il tuo ritmo. Ora penso di essere migliorata”.

Sulle scivolate

"Sono sempre stata una giocatrice fisica. Ma quando sono arrivata a Vanderbilt uno dei miei allenatori preferiti diceva: 'Buttati!'. Quindi ogni volta che c'era un contrasto durante l'allenamento o la partita in cui potevi intervenire in scivolata era meglio farlo… Allenarmi così per quattro-cinque anni ha cambiato il mio stile di gioco. Ho sempre detto che mi piace l'aspetto tecnico del gioco ma essere passata da Vanderbilt ha sviluppato il mio gioco più fisico".