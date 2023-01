Brescia-Juve Women, le curiosità verso il match di Coppa Italia

Tra poco la squadra femminile bianconera scenderà in campo in Coppa Italia contro il Brescia. Le curiosità sul match raccolte dal sito ufficiale della Juventus: "Domenica 8 gennaio, alle ore 14:30, la Juventus Women torna in campo a distanza di tre giorni dalla trasferta vincente contro il Cittadella. Ad attendere le bianconere la sfida contro il Brescia, valevole per la seconda e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia 2022/2023. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale.