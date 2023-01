Verso Brescia-Juve Women: il racconto dell’unico precedente

In vista della sfida tra Brescia e Juve Women, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimenti sull'unico precedente: "Brescia-Juventus Women in Coppa Italia non si è mai giocato nella città lombarda. Un precedente c'è nel primo campionato delle ragazze bianconere, conquistato allo spareggio proprio contro il Brescia. Durante il torneo, il successo in trasferta fu netto, un 4-0 che fece capire quanta forza sapeva esprimere la nuova protagonista del calcio femminile italiano.