Braghin: “Sensazioni incredibili, abbiamo fatto tanta strada ma non basta”

Le pariole del dirigente bianconero dopo la vittoria delle ragazze di ieri sera in casa del Wolfsburg

La Juventus Women ha messo il punto esclamativo ieri sera alla sua prima partecipazione alla fase a gironi della Women's Champions League, vincendo la quarta partita del girone sul difficile campo del Wolfsburg per 0-2 . Dopo il pareggio dell'andata, le bianconere si sono imposte ieri sera con un perentorio 0-2, che le ha tenute in corsa per la qualificazione al turno successivo. Una grande impresa delle ragazze di Joe Montemurro , accolta con felicità ed entusiasmo anche dall'Head of Juventus Women Stefano Braghin , che ha commentato ai microfoni di Juventus.com il successo delle bianconere.

"Una grandissima partita della nostra squadra, forse oltre le aspettative. Le ragazze sono state splendide, hanno interpretato la partita anche con il giusto coraggio, che è sempre importante per costruire certe imprese sportive. Abbiamo vissuto una bellissima serata, facciamo questo lavoro per vivere queste emozioni, dobbiamo conservarle dentro di noi. La sensazione è incredibile: cinque anni fa quando il Wolfsburg aveva già tante coppe in bacheca le Juventus Women non esistevano e abbiamo affrontato una squadra in un Paese in cui ci sono dieci volte le giocatrici che ci sono in Italia. Questo vuol dire che abbiamo fatto tanta strada, ma non basta, quello che c'è dietro le spalle serve per darci coraggio in vista di quello che verrà".