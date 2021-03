Bonansea: tra contratto da rinnovare e Scudetto da conquistare

La corsa Scudetto vede la Juventus Women in vantaggio, ma si moltiplicano i dubbi legati al futuro dell'attaccante juventina.

redazionejuvenews

Moltissime calciatrici della Juventus Women hanno rinnovato il proprio contratto con la società bianconera, tuttavia tra loro non c'è Barbara Bonansea. L'attaccante della Juventus, classe '91, si è sempre distinta per le sue doti tecniche ed è considerata fin dall'inizio un punto di riferimento della squadra allenata da Rita Guarino, ma la mancata firma sta destando un po' di sospetti e preoccupazioni, soprattutto perché il suo contratto è in scadenza a fine stagione. Tuttavia, tra gli obiettivi della giocatrice bianconero, la firma con la società, non è una priorità assoluta, a differenza dello Scudetto: “Quando avremo conquistato sul campo quello che vogliamo allora parleremo del rinnovo. Ma come ha già detto in passato anche Braghin siamo tutti molto tranquilli”.

Il Campionato di calcio femminile sembra andare in discesa per le ragazze allenate dalla Guarino, perché guidano la classifica a sei punti di vantaggio sul Milan, battuta nello scontro diretto la scorsa settimana. Inoltre le bianconere sono imbattute in campionato, mentre hanno subito solo una sconfitta in Coppa Italia contro la Roma. Per questo motivo, le parole di Barbara Bonansea, nonostante suonino rassicuranti, fanno insospettire. Anche perché in passato molti club importanti si sono interessati a lei, ad esempio il Lione.

Inoltre la costante crescita di Lina Hurting e moltissime ragazze giovani che si stanno mettendo in evidenza in altri club, porta la calciatrice a valutare il suo futuro, che potrebbe portarla lontano dall'Italia. Infatti, alla vigilia del match contro la Fiorentina, la Guarino ha provato in allenamento delle giovanissime, senza Bonansea. Nella seduta di Vinovo di ieri pomeriggio si sono allenate con la squadra anche Elisa Pfattner e Nicole Arcangeli, entrambe attaccanti della Primavera e rispettivamente classe 2004 e 2003. Chissà se il destino dell'attaccante della Juventus e della nazionale italiana femminile non sia proprio in qualche big europea, dove il calcio femminile è professionista da tempo, a differenza dell'Italia dove è recente.