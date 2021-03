LIVE – Roma Femminile-Juventus Women 1-0: Serturini segna il gol del vantaggio

Il live della partita

TORINO - Dopo la doppia vittoria contro l'Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia, le Juventus Women si preparano ad affrontare nella semifinale di andata della competizione la Roma di mister Bavagnoli. Le giallorosse hanno passato il turno contro la Florentia (per un totale di 10-1 tra andata e ritorno) ed hanno incontrato le bianconere. Il calcio d'inizio è previsto alle 12.30 allo stadio Tre Fontane di Roma.

25' - Primo cartellino giallo della gara. Il signor Rutella ha ammonito la bianconera Caruso per fallo tattico su Andressa.

15' - Vicina al pareggio la Juventus! Dopo un cross raccoglie la palla Girelli in area che tira in porta, ma trova l'opposizione di un difensore della Roma. Rimpallo che va a finire sui piedi di Pedersen che effettua un bel diagonale: il tiro esce fuori di un soffio!

12' - Le bianconere continuano a regalare palloni alla Roma in fase d'impostazione, partenza non da Juve.

10' - La Juve non riesce ancora ad entrare in partita, soffre molto le ripartenze fulminanti delle giallorosse.

7' - Ancora la Roma pericolosa. Cross dalla destra di Thomas che trova Serturini. L'ex Bari gira il pallone in mezza rovesciata che va fuori di poco.

2' - Bel cross dalla destra di Thomas che va finire sui piedi di Andressa. La brasiliana gira il pallone dentro l'area a Serturini che infila in porta sul secondo palo e porta in vantaggio la Roma.

11.53 - Il signor Daniele Rutella della sezione di Enna dirigerà questo Roma Femminile-Juventus Women. Come assistenti arbitrali sono stati scelti Stefano Montagnani e Rosario Caso. Ricordiamo che per la partita le bianconere non avranno a disposizione Sara Gama.