Bonansea: “Partita strana, non è stata una brutta gara”

Invece abbiamo preso tre gol da calcio d’angolo. Avevamo fatto una buona gara, mi dispiace perché ci toglie sicurezze. Stiamo male, ma non è stata una brutta gara. Sognavamo di vincere e per come era iniziata pensavamo di farcela, c’è del dolore perché quando non porti a casa il risultato stai male.