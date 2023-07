Bonansea: “L’importante è vincere, anche 1-0. Su Sembrant…”

Barbara Bonansea , calciatrice della Nazionale italiana e della Juventus , ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Svezia? Non si fermano mai, se giocano bene o male. Continuano a fare sempre il loro gioco anche se sbagliano. Sembrant? È un grande difensore, le sue qualità migliori sono la calma e la capacità di vedere sempre le giocate. Poi in fase difensiva è posizionata sempre bene. Sarà difficile superarla.

Nelle ultime partite non abbiamo fatto goleade, però per me l’importante è vincere. Credo che non conta chi segni, per un attaccante è bellissimo segnare ma vincere è ancora più bello.