Verso Juve Women-Zurigo: il momento di forma delle prossime avversarie

La Juve Women di Joe Montemurro si prepara a affrontare lo Zurigo in UWCL . Andiamo alla scoperta del momento di forma delle prossime avversarie: "Dopo un inizio di stagione complicato con due sconfitte nelle prime tre partite, lo Zurigo ha collezionato sette vittorie consecutive in campionato , che le hanno portate al secondo posto in classifica, a sei punti dal Servette, che continua a veleggiare punteggio pieno.

La vittoria più recente, 2-0 in casa del Rapperswil-Jona il 13 dicembre, è stata la prima partita della seconda fase della stagione di Super League, e contemporaneamente anche l'ultima giornata del 2022 (In Svizzera si ripartirà a febbraio). Lo Zurigo ha vinto otto gare e perso in due occasioni: ha il miglior attacco del torneo con 36 gol segnati e la seconda miglior difesa con 11 gol subiti.

Non altrettanto bene lo Zurigo in Champions: le svizzere infatti hanno perso tutte e quattro le partite, con un gol a favore e 12 subiti. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro le bianconere ad ottobre, con gol di Valentina Cernoia e Barbara Bonansea, lo Zurigo ha perso anche le tre partite successive in questo suo primo anno nella fase a gironi della UWCL. Una battuta d'arresto per 3-1 in casa dell'Arsenal ha preceduto due partite consecutive contro il Lione. Contro i campioni in carica, la squadra di Inka Grings ha perso 3-0 in casa e più recentemente 4-0 in Francia".