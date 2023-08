Bertolini: “Girelli titolare? La sua esperienza ci tornerà utile”

Milena Bertolini , commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche di Girelli , calciatrice della Juve . Ecco le sue parole: "Domani sarà una partita da dentro o fuori. L’aspetto della tensione sarà quello prevalente, chi riuscirà a gestirla meglio porterà a casa il match. Rispetto all’ultima gara dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta mentale. Ci stiamo lavorando e sono certa che quanto successo con la Svezia ci servirà da lezione.

Chiederò alle ragazze di portare in campo i primi 35’ di gioco però mettendo in campo più cattiveria, agonismo e attenzione ai momenti della partita. Sarà una battaglia e mi aspetto di vedere una squadra determinata. Affronteremo un avversario molto forte nelle transizioni e di grande intensità fisica. Bisognerà stare attente e dimostrare di avere grande voglia di raggiungere il risultato per il quale stiamo lavorando da tanto tempo.