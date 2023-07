Bertolini: “Girelli in panchina? Quello che conta è l’obiettivo finale”

Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Dragoni? Giulia è una ragazza giovane, un talento. Il fatto che sia tra le convocate significa che ha grandi qualità e, ma dipende da lei, un grande avvenire. Ha il talento e dovrà lavorare in futuro. Se vuole diventare una giocatrice forte deve avere grande umiltà, è il consiglio che le dò. Noi abbiamo anche Severini e Beccari, ma in questa Nazionale ci sono tante giovani. Girelli? In questa Nazionale ci sono giocatrici esperte, penso a Girelli, Cernoia, Bartoli e anche Bonansea. Loro sanno che il loro ruolo è importante sia come giocatrice titolare, che subentra o anche giocatrice che non gioca. Ne abbiamo parlato e stanno facendo bene il loro lavoro. Sono positive nel gruppo e stanno mettendo a disposizione tutta l’esperienza. Cristiana lo ha fatto, quello che conta è l’obiettivo finale.