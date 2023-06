Bertolini: “Esclusione di Gama? In difesa le altre ragazze sono cresciute”

Un movimento in crescita. Il lavoro che si sta facendo per farlo crescere sta dando i propri frutti. Giovani che crescono. Nella mia proposta di calcio per il Mondiale ci sono giocatrici che credo siano più avanti. Un discorso tecnico, c'è la crescita, giovani che vengono avanti e fanno bene. Mio dovere fare scelte migliori, poi a fine Mondiale scopriremo se saranno le migliori. Se fosse stato fatto in tempo diverso. Vi spiego: una scelta importante, per la storia. Giocatrici con cui ho condiviso oltre dieci anni. Ho un rapporto tecnico e umano. Non è una scelta facile, ha bisogno di tempo. Non c'è il momento giusto. Quando ho sciolto i dubbi ho deciso di fare la telefonata. Proprio per questo, da parte mia ci vuole, ci voleva essere la certezza della scelta. Non c'è il momento giusto. Ho avuto l'impressione di ragazze arrivate qui con molto entusiasmo. Ti prepari per un mondiale. In cuor loro ci sarà dispiacere ma è normale e naturale. Come è stato difficile per me credo sai normale per le compagne di squadra, stanno insieme da tanto e vivono il calcio insieme da tanto. Credo che il dispiacere ci sia ma sono venute qua entusiaste, per quello che ho visto io".