Juventus, presentato il documentario su Sara Gama: i dettagli

Con un comunicato, la FIGC, ha reso nota la presentazione del documentario su Sara Gama , calciatrice della Nazionale e della Juventus . Ecco la nota: "Ha scritto le pagine più belle della storia recente del calcio femminile italiano e grazie ai suoi successi - conquistati dentro e fuori dal campo - è diventata protagonista insieme alle sue colleghe del cambiamento epocale del movimento. Il passaggio al professionismo è solo l’ultima conquista di una generazione di giocatrici che ha iniziato a rincorrere il pallone quando il calcio era considerato uno sport per soli maschi. Quella di Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale, vicepresidente AIC ed ex consigliera federale, è una storia che merita di essere raccontata. Ed è per questo che il ritratto della donna e calciatrice triestina è diventato un documentario, prodotto da Rai Documentari per la regia di Fedora Sasso, in onda in prima visione il 13 gennaio alle 16:00 su Rai 3.

Alla presentazione del documentario, che si è svolta questa mattina presso la sede Rai di Viale Mazzini, a Roma, hanno partecipato il presidente federale Gabriele Gravina, il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, il capo gabinetto del ministero dello Sport Massimiliano Atelli, il presidente dell’AIC Umberto Calcagno e il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani. Presenti anche Stefano Braghin, head of Juventus Women, ed Evelina Christillin, componente del consiglio della FIFA. Prima del suo intervento, Sara Gama ha voluto dedicare un pensiero a Gianluca Vialli: “In questo momento di grande dolore posso solo essere onorata di dare un piccolo tributo alla sua figura - ha dichiarato - è stato un grande esempio, non ho potuto conoscerlo bene però mi ha trasmesso grandi cose anche da lontano, e non capita sempre”. Dopo l’omaggio al grande campione azzurro, Sara ha voluto ringraziare i presenti e tutte le persone che le sono state accanto nella carriera e non solo: “Sono contenta di essere qui, grazie a tutti. Il calcio è lo sport più bello del mondo e insieme alle mie compagne siamo orgogliose di rappresentarlo. Non va però mai dimenticato che è anche un gioco, ed è quindi fondamentale conservare quella componente di divertimento che ci accompagna da quando eravamo piccoli”. “Numero 3, Sara Gama” è un ritratto inedito di una campionessa che ha il merito di aver portato alla luce un tema per anni sottaciuto, la parità di genere in uno sport come il calcio. Le difficoltà, le sfide e gli ostacoli verso il riconoscimento del ruolo del calcio femminile come un lavoro professionistico si intrecciano, nel racconto, ai ricordi di Sara e alle emozioni di chi la conosce e crede in lei da quando era piccolissima.