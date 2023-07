Beccari: “Girelli il mio punto di riferimento, ringrazio la Juventus”

A Torino ho vissuto momenti bellissimi in campo e fuori, sono arrivata che non avevo compiuto neanche 15 anni e adesso mi sento più matura in tutti i sensi. Non nego che il mio obiettivo sia quello di tornarci. Tutti coloro che mi hanno dato fiducia e mi sono stati vicini a partire da San Marino, per poi passare alla Juventus e al Como. Senza una stagione come quella appena conclusa adesso non sarei al Mondiale. La mia famiglia è fondamentale: papà Mauro, mamma Sonia e mio fratello Matteo sono i primi tifosi e quando possono vengono sempre a vedermi".