Calciomercato Juve | Annuncio improvviso, colpo da urlo: “C’è l’accordo”

La Juventus sta lavorando per costruire una squadra che possa davvero lottare sin da subito per la vittoria del prossimo scudetto. Questo, a prescindere da come finiranno i discorsi legati alla partecipazione a qualsiasi contesto Europeo. Le voci che stanno circolando parlano chiaro: Giuntoli e Allegri si sono sentiti e sono concordi circa la necessità di trovare una quadra - e dei calciatori - che possano far lottare immediatamente i bianconeri per la vittoria del tricolore.

Juventus Football Club: le ultime di mercato

In questo senso, in queste ore stanno iniziando a circolare diverse voci rispetto a Lukaku su cui però arrivano delle novità pesantissime. Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha svelato qualcosa di pesantissimo. Al di là di qualsiasi parola, un emissario della Juventus avrebbe trovato - a fine giugno - un accordo con Ledure, legale di Lukaku. E anche il calciatore, avrebbe avallato l'operazione. Per lui sarebbe infatti pronto un contratto di 3 anni da 8 milioni di euro a stagione in bianconero. La Juve, dopo aver ottenuto il sì del calciatore avrebbe contattato il proprietario del Chelsea e questa settimana ci sarà un incontro proprio per provare a chiudere l'affare. L'idea, sarebbe quella di imbastire un'operazione di scambio con il cartellino di Vlahovic. Può succedere di tutto, ma la Juve ci sta lavorando. E proprio parlando di mercato, attenzione: ecco la formazione da sogno che Giuntoli vorrebbe costruire in vista del prossimo anno<<<