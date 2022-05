Bargiggia: “Pogba? Per la Juve è più probabile Paredes”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club, e ha parlato anche della stagione bianconera.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club. Il suo parere sulla stagione della Juventus è netto: "Secondo me per la Juve è fallimentare, soprattutto visto il licenziamento di Pirlo e Sarri, richiamando Allegri, che ha avuto una certa presunzione. Non ha mai fatto vedere un bel gioco e Vlahovic ne è la punta dell'iceberg, sembra smarrito. Le squadre davanti alla Juve hanno sfruttato meglio i giocatori che avevano. Ad esempio, Spalletti ha valorizzato Anguissa e Lobotka, mentre Allegri non ha valorizzato nessuno".

Sul possibile ritorno di Pogba: "Non credo che succederà. Sicuramente i contatti ci sono stati, ma secondo me è più un incontro di cortesia, anche per i rapporti che avevano con Raiola. C'è il Psg che spinge per Pogba. Nedved non stravede per lui, lo ritiene altalenante, e penso che la Juve non possa fare un esborso simile. Ora guadagna 16 milioni, dovrebbe ridursi l'ingaggio a 7/8 milioni per diventare fattibile. Il Psg è più probabile per lui. La Juve non prenderà nemmeno Milinkovic-Savic, che Lotito sta spingendo al Manchester United. Penso che la Juve possa concentrarsi su Paredes, che ha un ingaggio più basso".

Bargiggia poi ha detto la sua sul mercato bianconero: "Il rinnovo di De Sciglio ci sarà, mentre quello di Bernardeschi è in bilico. A centrocampo abbiamo visto che Arthur non rientra più nei piani ed è in uscita. In avanti penso che Di Maria sia un'ipotesi percorribile. Se accetterà di fare solo un anno di contratto penso che sia un arrivo fattibile. Il suo arrivo però chiuderebbe un possibile arrivo di Zaniolo. Vedo ben avviata la trattativa per Raspadori con il Sassuolo, che sostituirebbe, numericamente, Dybala, mentre attenzione a Morata, che potrebbe essere più lontano di quanto si pensi. L'Atletico non accetterà lo sconto chiesto dalla Juve sul suo riscatto. La Juve, anche controvoglia, sarà costretta a riscattare Kean, visto che non ci sono offerte sul tavolo".