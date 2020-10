Zoff: “Date tempo alla Juve. Pirlo? Non è facile ma è supportato da tutta la società”

TORINO – L’ex giocatore e portiere della Juventus Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere di Torino della situazione della Juventus. “Secondo me è solo una questione di tempo, presto vedremo la vera Juve. La situazione ora è quella che è, ma la squadra è forte e ricca di campioni, prima o poi verrà fuori come sempre il suo vero valore”.

“Pirlo? Ovviamente cominciare la carriera da allenatore nella Juve non è facile, ma ha il vantaggio di essere supportato alla grande da tutta la società. Le assenze hanno avuto il loro peso sicuramente. Alla fine quando ti manca Cristiano Ronaldo si sente.” Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune pesanti novità di mercato in casa bianconera. Adesso basta, tempo scaduto: può essere addio già a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA