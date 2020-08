Xabi Alonso: “Messi vuole tornare a provare il piacere del calcio”

TORINO – L’ex centrocampista Xabi Alonso ha parlato intervistato dai microfoni della Bild del caso riguardante Lionel Messi: “Ho l’impressione che Messi segua le proprie emozioni. È giunto alla conclusione che ora ha bisogno di qualcosa di diverso, di nuovo, per provare di nuovo il piacere assoluto del calcio. Tuttavia, decisioni di questa portata andrebbero affrontate con la giusta dose di comprensione da tutte le parti interessate. In ogni caso, quando Messi indosserà un’altra maglia, tutto il trambusto terminerà. Diciamo che l’inimmaginabile cessa di essere tale nel momento in cui accade”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Colpaccio Juve, ora si muove Nedved in prima persona: “Lo ha chiamato e lo ha convinto!” >>>VAI ALLA NOTIZIA