Calciomercato Juventus, Paratici prepara la rivoluzione: 11 nomi sulla lista!

Calciomercato Juventus, inizia la rivoluzione totale: 11 nomi sulla lista della spesa di Paratici

NEWS MERCATO JUVE – Il progetto della società per quanto riguarda il calciomercato della Juventus è ormai abbastanza chiaro. La volontà del club bianconero è quello di crescere, investire per grandi campioni, ma anche mettere delle solidissime basi per il futuro. Così si spiegano, ad esempio, gli acquisti di CR7 e De Ligt: il primo un top player assoluto capace di far fare subito il salto di qualità alla rosa della Juve, il secondo un grandissimo talento già pronto subito ma che può garantire ancora enormi margini di crescita e tantissimi anni a livelli super. E anche nelle prossime sessioni di mercato si continuerà su questa strada. Acquisti top e giovani fortissimi e dal futuro assicurato. Il primo colpo di questo genere è stato già messo a segno con Dejan Kulusevski, ma lo svedese sarà solo il primo di una lunga serie di possibili acquisti che porteranno ad una rivoluzione totale in casa bianconera nel prossimo futuro. Fabio Paratici infatti avrebbe addirittura altri 11 nomi sulla sua lista della spesa, ben 11 possibili colpi per il futuro. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica dal primo nome: >>>VAI AL PRIMO