TORINO – Il calciatore della Juventus Marko Pjaca, tornato a Torino, sta stupendo tutti in questo precampionato.

Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo sta infatti valutando il giocatore croato, che dopo i problemi e i tanti infortuni sembra essere tornato in forma: l’allenatore sta valutando s3e tenerlo come quarta punta in rosa, con intanto molte squadre di Serie A, tra cui Genoa, Verona e Parma, che hanno chiesto informazioni.