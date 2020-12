Ter Stegen: “Ci eravamo illusi di poterci qualificare primi”

TORINO – Il portiere del Barcellona Marc Andre Ter Stegen ha parlato al termine della partita persa contro la Juventus per 0-3, che ha tolto ai blaugrana il primo posto nel girone: “Abbiamo commesso errori non da Barcellona. Siamo in una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Ci siamo illusi di qualificarci per primi, ma non possiamo dire di aver fatto male finora in Champions League . Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili.” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche enormi novità di mercato in casa Juve: >>>> Clamorosi aggiornamenti su Pogba: i tifosi bianconeri ora sognano! <<<<