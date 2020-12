Calciomercato Juventus, clamorosi aggiornamenti su Pogba: a gennaio…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quando si parla di Paul Pogba, e se ne parla molto spesso, i tifosi bianconeri sussultano sempre. La speranza di rivedere il francese con la maglia della Juventus è rimasta viva negli anni. Ora, grazie alle ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, si sta riaccendendo sempre di più. Negli ultimi giorni hanno fatto scalpore le parole di Mino Raiola. “Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato” – ha dichiarato il super procuratore ai microfoni di Tuttosport. Ma andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.

Nella stessa intervista, Raiola ha anche tenuto una porta più che aperta per la Juventus. Ma i bianconeri non sono soli nella corsa al giocatore, su cui è forte anche il Real Madrid. Tuttavia, le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico ‘Mirror‘ potrebbero far sorridere il pubblico di fede bianconera. La valutazione di Pogba, che potrebbe lasciare Manchester già a gennaio, si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Praticamente nulla, rispetto al valore potenziale del giocatore, che ha sicuramente risentito di questo momento estremamente particolare anche per il calciomercato. Occhio però anche all’ultima ipotesi fatta dal tabloid inglese, che ha parlato addirittura di un possibile scambio tra Juve e Manchester United.

La Juventus è ancora alle prese con la spinosa questione Dybala, che non sta rendendo al meglio e ha il contratto da rinnovare. Stando al ‘Mirror’, bianconeri e Red Devils potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio tra La Joya e Pogba. L’operazione poggerebbe su una valutazione simile del cartellino, con l’unica disparità rappresentata dagli ingaggi dei due calciatori. Naturalmente, a oggi, si tratta soltanto di una voce. Ma è pur vero che Pogba e Dybala si trovano in una situazione difficile, che lascia spazio anche a scenari apparentemente clamorosi. Non vanno nemmeno escluse operazioni indipendenti: il ritorno di Pogba potrebbe essere indipendente dalla cessione di Dybala e viceversa. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<