TORINO – La Juventus continua a guardare con interesse al mercato degli attaccanti per acquistare una punta per il prossimo anno.

Sul taccuino di Fabio Paratici spicca il nome dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez, in punto di lasciare i Catalani a parametro zero: la Juventus ci sta pensando, con l’ultimo ostacolo che deriverebbe dall’ingaggio. Suarez percepisce 15 milioni all’anno, troppi per la Juventus che potrebbe convincerlo in altre maniere.