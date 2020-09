TORINO – La Juventus continua a cercare sul mercato un numero 9 per il prossimo anno da affiancare a Ronaldo e Dybala.

Il Pistolero, mentre continua il braccio di ferro con il Barcellona, sta studiando per l’esame di italiano che dovrebbe essere giovedì all’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificati riconosciuti. Suarez potrebbe effettuare il 22 l’esame e liberarsi così per la Juventus.