Calciomercato Juventus, non solo Giroud: spuntano altri due nomi grossi!

Calciomercato Juventus, spuntano nomi nuovi: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Oltre ai soliti nomi ormai ben noti a tutti, in queste ultime ore sono spuntati anche altri nomi un po’ a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Suggestioni o idee importanti, che potrebbero essere parallele alle piste principali che sta battendo Fabio Paratici già da molto tempo. E occhio perché il CFO bianconero, come dimostrato con il colpo McKennie che nessuno si aspettava, potrebbe tirare fuori dal cilindro qualche altra novità inaspettata. Il nome più chiacchierato sbucato all’improvviso è quello di Olivier Giroud, che secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbe già un accordo con la Juve. In realtà questa pista non trova particolari conferme. Anzi, sono arrivate le smentite del procuratore del centravanti francese e non ci sono altri riscontri che farebbero pensare che la pista Giroud sia davvero concreta, almeno per il momento. Ma oltre all’attaccante del Chelsea, sempre in queste ore sono spuntati anche altri due nomi grossi.

Il primo è quello di Marcelo, vecchia fiamma della Juventus e grande amico di Cristiano Ronaldo. Il terzino brasiliano, come riportato da AS, sarebbe in uscita dal Real Madrid e i bianconeri avrebbero contattato l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Che Marcelo sia un nome che piace dalle parti della Continassa non è una novità, ma il pesante ingaggio che l’esterno percepisce a Madrid sarebbe un ostacolo importante e difficile da aggirare. Oltre a Paratici, sempre secondo le indiscrezioni spagnole, anche Marotta si sarebbe mosso per tentare un approccio, riscontrando però le medesime difficoltà della Juventus. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno altre conferme su questa pista. Il secondo nome invece riguarda di nuovo l’attacco.

Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy che, dopo la parentesi in Cina, potrebbe far ritorno in Italia. Molti club si sarebbero interessati a lui e tra questi ci sarebbe anche la Juve. Lo ha confermato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter: “Stephan El Shaarawy tornerà in Europa nei prossimi giorni. Lo Shanghai Shenhua ha dato l’ok per il prestito: molti club hanno già chiesto informazioni al fratello-agente Manuel El Shaarawy. PSG, Roma, Juventus e Arsenal hanno mostrato interesse per il Faraone“. Potrebbe essere una ghiotta opportunità a basso costo per completare il reparto avanzato visto che Pirlo, oltre al bomber titolare, chiede anche un secondo colpo per l’attacco. Paratici è al lavoro e non è escluso che potrebbe anche regalare qualche sorpresa ad effetto durante questa sessione di mercato. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera completa! >>>VAI ALLA NOTIZIA