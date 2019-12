Sorella di Ronaldo cita Superman: “E’ un uccello? E’ un aereo? No è Cristiano”

TORINO – La Juve ieri sera ha affrontato a Genova la Sampdoria, nell’anticipo della diciassettesima giornata di campionato, vincendo per 2-1. I gol sono stati di Dybala, Caprari e Cristiano Ronaldo. Quello che però fa notizia non è tanto il nome del portoghese sul tabellino dei marcatori, ma il modo in cui ci è finito: un salto di 71cm, arrivando a toccare i 2,56m per impattare un cross di Alex Sandro. Ancora più sorprendente è stato il tempo di sospensione in aria, diversi secondi prima di colpire e superare Audero. Un gesto atletico incredibile che ha fatto il giro del mondo, dove è stato esaltato in più lingue. Anche la sorella di CR7, Katia Aveiro, ha voluto esaltare il fratello sui social, e lo ha fatto tirando in ballo perfino Superman: “E’ un uccello? E’ un aereo? No è Cristiano che salta più in alto della difesa per fulminare la Sampdoria! Impressionante! E con questo è tutto, posso spegnere internet”. Ma intanto in queste ore è arrivato anche un pesantissimo annuncio su una possibile cessione a gennaio: Sarri è stato chiarissimo, ecco la sua decisione definitiva! >>>VAI ALLA NOTIZIA

ECCO IL POST: