Mercato, Di Marzio svela: “Contatti in corso, siamo ai dettagli!” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Il mercato bianconero si muove, la Juventus vuole portare a termine alcune operazioni a gennaio sia in entrata che in uscita. La priorità – come più volte vi abbiamo sottolineato – rimangono le cessioni, dopodiché si potrà pensare anche a qualche possibile innesto. E, proprio riguardo ad un addio che sembra essere sempre più imminente, nelle scorse ore sono arrivate nuove e importanti notizie. A riportarle è stato il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Mario Mandzukic e il Qatar, prove di matrimonio… capitolo 2. […] Negli ultimi giorni, infatti, i contatti della Juve con i qatarioti si sono fatti sempre più frequenti, l'obiettivo è quello di raggiungere quanto prima un'intesa totale ma al momento restano ancora da limare alcuni dettagli. Mandzukic scalpita per tornare in campo, in Qatar lo desiderano ormai da mesi: gennaio potrebbe rappresentare la giusta occasione per trovare un accordo che renda felici tutte le parti." Insomma, Mario Mandzukic è ormai ad un passo dall'addio alla Juventus e stavolta il Qatar potrebbe essere veramente la destinazione giusta. Ma, come accennato poco fa, Paratici lavora eccome anche per il mercato in entrata e avrebbe già pronta una lista della spesa abbastanza importante già per gennaio: ecco dunque i 6 giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juve!