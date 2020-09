Si riaccende il sogno Pogba

TORINO – La Juventus continua a seguire la situazione legata al centrocampista francese Paul Pogba, ora al Manchester United.

La Juventus vuole infatti riportare il giocatore a Torino, con l’affare che sembra essere stato rimandato di un anno: troppi soldi infatti chiede lo United per lasciarlo andare, così la Juventus lo vorrebbe portare il prossimo annoi in bianconero, quando la scadenza del suo contratto con i Red Devils sarà a meno di un anno e il prezzo per il suo cartellino sarà inferiore.