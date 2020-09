Calciomercato Juventus, reggetevi forte: sono arrivate due notizie enormi!

Calciomercato Juventus, arrivano novità clamorose

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non c’è un attimo di sosta: il calciomercato della Juventus pare essere una montagna russa che continua a regalare novità e colpi di scena. Proprio in queste ultime ore infatti sono arrivate alcune notizie a dir poco clamorose. Due in particolare. Partiamo dalla prima. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe ancora tramontata definitivamente l’ipotesi di rivedere Paul Pogba a Torino. Magari non da subito, viste le ovvie difficoltà ad arrivare ad un colpo del genere in questo mercato, ma già dal prossimo anno. Il quotidiano torinese ha svelato qualche retroscena interessante sul fronte Pogba. Innanzitutto, continua a non arrivare il rinnovo del Polpo con il Manchester United. Il contratto del francese scadrà nel 2022, quindi per i Red Devils la prossima estate sarà l’ultima disponibile per piazzare sul mercato Pogba per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo. E a quel punto il prezzo del campione del mondo calerebbe, diventando più che accessibile per la Juve. La Vecchia Signora poi potrebbe sfruttare il famoso decreto crescita per raggiungere un accordo economico sostenibile con il giocatore che – stando sempre alle indiscrezioni circolate in queste ore – smanierebbe per tornare a vestire la maglia bianconera. Tanto che ci sarebbe già stato un contatto tra Pogba e Andrea Pirlo, che hanno un grandissimo rapporto. Il sogno di mercato che porta al Polpo dunque sarebbe tutt’altro che abbandonato. Occhio però anche alla seconda bomba del giorno.

A sganciarla è stato il noto intermediario e agente di mercato Giovanni Branchini, super procuratore che più volte è stato vicino alle questioni di calciomercato della Juventus. Rispondendo ai microfoni di Radio Deejay, Branchini ha spiazzato tutti parlando del prossimo possibile attaccante bianconero: "Il nuovo centravanti della Juve? Non sarà nessuno di quelli nominati: non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko e non è Cavani. Io credo che la Juventus punterà sul ritorno di Alvaro Morata". Un'autentica bomba a sorpresa quella sganciata dall'agente di mercato che – se confermata – andrebbe a sconvolgere tutte le voci e le notizie circolate negli ultimi giorni. La Juve infatti sembrerebbe sempre più vicina a Luis Suarez e starebbe tenendo aperta anche la pista Dzeko in caso di intoppi con l'uruguaiano. Kean invece sarebbe la quarta punta da inserire nell'organico. Chissà però che, come paventato da Branchini, Paratici sotto sotto stia lavorando in silenzio anche a qualche altra sorpresa, come appunto Morata. Staremo a vedere.