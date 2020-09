TORINO – Potrebbe esserci un ricambio sulla fascia della Juventus, con Andrea Pirlo che troverebbe un altro nuovo acquisto.

In caso di cessione di Mattia De Sciglio infatti, la dirigenza bianconera ha già bloccato il terzino del Chelsea Emerson Palmieri: il giocatore potrebbe tornare dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche se i Blues starebbero spingendo per un’eventuale cessione a titolo definitivo.