Sarri: risoluzione vicina, nodo sulla penale

TORINO – La Juventus e Maurizio Sarri stanno per chiudere il loro rapporto, dopo l'esonero del tecnico avvenuto questa estate, con la risoluzione del contratto del toscano. I bianconeri spingono per trovare l'accordo entro il 31 ottobre, ma mancano ancora alcuni dettagli legati ai compensi per il tencico: la Juve dovrebbe 2,5 milioni netti a Sarri che non eserciterà il prolungamento per un'altra stagione, ma lo stesso club vorrebbe che Sarri rinunciasse alla penale, ritenendo congruo il pagamento di buona parte dell'ingaggio fino al prossimo giugno, con il tecnico che si è consultato con i suoi agent Fali Ramadani e Alessandro Pellegrini e non non sembra convinto della soluzione proposta dal club.