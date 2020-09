Sarri: “Mi mandate via ma questa squadra è inallenabile”

TORINO – Esattamente un mese fa la Juventus esonerava Maurizio Sarri e dava ad Andrea Pirlo le chiavi della Juventus.

Da quel momento l’allenatore toscano è rimasto in silenzio, senza parlare della sua avventura in bianconero. A farlo ci ha pensato Il Corriere di Torino che parla del rifiuto di Sarri della risoluzione del contratto avanzata da Agnelli, e delle parole pronunciate a quest’ultimo quando è stato esonerato: “Mi mandate via ma questa squadra è inallenabile” avrebbe detto Sarri, testimoniando la sua insofferenza verso la squadra.