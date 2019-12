TORINO – La Juve inizia a pensare ai prossimi obiettivi di mercato, non solo per Gennaio ma anche per Giugno. Mentre il direttore sportivo Paratici è a lavoro per Haaland, Paredes e Pogba, il tecnico Sarri ha raccomandato l’acquisto di un campione tedesco: Kai Havertz. Il talento del Bayer Leverkusen sta facendo molto bene in Germania e ha dato dimostrazione di grandi prove anche in Champions League.