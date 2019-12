Mercato, ultim’ora Sportmediaset: “E’ deciso, niente da fare!” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Come vi stiamo raccontando in questi giorni, il mercato della Juventus sta entrando veramente nel vivo. Fabio Paratici sta accelerando su vari fronti, sia per quanto riguarda le cessioni che alcuni possibili grandi colpi. Mandzukic ha già salutato Torino, ma dopo di lui anche altri giocatori bianconeri potrebbero presto lasciare la Vecchia Signora. Le ultime voci di mercato hanno coinvolto ad esempio anche Adrien Rabiot, che finora non ha mai veramente convinto. Ecco perché il centrocampista francese rimane costantemente nell’occhio del ciclone: nei giorni scorsi in Francia si è parlato del forte pressing del Lione, mentre in queste ore è arrivata un’altra importante notizia direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Times infatti, anche l’Arsenal sarebbe piombato su Rabiot e vorrebbe chiudere il colpo già a gennaio. L’idea della Juve però sarebbe un’altra. Stando a quanto riferito infatti da Sport Mediaset, il club bianconero non pare intenzionato a lasciar partire il classe ’95 a gennaio, né in prestito, né a titolo definitivo. Sia Sarri che la dirigenza infatti avrebbero deciso di puntare ancora su di lui per la seconda parte di stagione, chiudendo quindi in maniera praticamente definitiva ad una partenza immediata di Rabiot. Come accennato poco fa però, occhio anche ai movimenti della Juventus per il mercato in entrata. La dirigenza bianconera infatti avrebbe pronta una lista della spesa veramente da capogiro già per il prossimo futuro. Tenetevi forte: nomi assurdi e nuovi obiettivi clamorosi, eccoli tutti! >>>VAI ALLA LISTA