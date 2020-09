Sabatini: “McKennie alla Juventus è un colpo straordinario”

TORINO – Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica.

“Senza soldi che mercato è? Depresso. Si fanno solo scambi per le plusvalenze. Qualche grande operazione ci sarà, Milik, Dzeko o Suarez, ma la fascia intermedia non esiste. Due colpi straordinari li ho visti: McKennie alla Juventus e Miranchuk all’Atalanta. Non avessi limiti di budget, per chi farei una pazzia? Agüero. Se sta bene, fa la differenza ovunque.”