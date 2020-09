Calciomercato Juventus – “Grosso problema”, Criscitiello lancia l’allarme!

Calciomercato Juventus, Criscitiello spaventa i tifosi bianconeri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Vecchia Signora è completamente immersa nella ricerca di un nuovo bomber, anche se in casa bianconera devono essere risolte anche altre grane relative al calciomercato della Juventus. Il mercato in uscita ad esempio preoccupa e non poco la dirigenza, che è chiamata a sfoltire e ad abbassare il monte ingaggi. Ma ci sarebbe anche qualcos’altro ancora in ballo che potrebbe rappresentare una seria minaccia per la Juve. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Michele Criscitiello ha fatto il punto della situazione in casa bianconera nel suo editoriale per TMW.

“La Juventus ha battezzato Suarez come l’erede di Higuain. Sulla carta niente da dire, anzi. Numeri importanti e classico attaccante che farebbe bene in ogni campionato europeo. Gran giocatore. I problemi burocratici si risolvono anche in Italia, dove da sempre la burocrazia è un problema ma se la Juve chiama l’Italia risponde. Suarez studia un po’ e per il passaporto non ci saranno problemi. […] Suarez è l’uomo giusto? Sì. Suarez basta a completare l’attacco di Andrea Pirlo? No. Ne serve ancora un altro per come vuole giocare il nuovo allenatore della Juventus“. Ma, come accennato poco fa, ci sarebbe anche un altro grosso problema ancora da risolvere in casa Juve sul quale Criscitiello ha posto l’accento.

“La Juve prende Suarez e, forse, un altro bomber ma continua a non rinnovare con Dybala. L’argentino non è ufficialmente sul mercato ma sappiamo che è l’unico che possa rappresentare una boccata di ossigeno per un bilancio reduce da un passivo di 69 milioni di euro. La conferma di Dybala non è assolutamente scontata“. Un campanello d’allarme che ovviamente spaventa tutti i tifosi bianconeri, che sperano che la Joya possa presto rinnovare e diventare un caposaldo della Juventus del presente e del futuro. Ma la società ha comunque bisogno seriamente di fare cassa e far respirare il bilancio. E proprio da questo punto di vista, occhio al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA