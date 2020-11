Ronaldo pronto a scendere in campo con il Portogallo

TORINO – Dopo lo spavento fatto vivere ai tifosi bianconeri contro la Lazio, quando è uscito per una botta alla caviglia, il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è partito per il ritiro della Nazionale. L’ok per la sua partenza è arrivato dai medici bianconeri e da quelli portoghesi, con il giocatore che guiderà la sua Nazionale nelle partite di Nations League contro Francia e Croazia, mentre dovrebbe essere risparmiato per la partita amichevole contro Andorra, prima delle tre sfide della sua nazionale. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato bianconero. Tutto confermato, già scelto il prossimo colpo: ecco chi vuole comprare Paratici a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA