Ronaldo: “Non lasciare che quello che non puoi fare si intrometta con quello che puoi fare”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al COVID e sta passando la quarantena nella sua casa torinese. Il numero 7 bianconero è tornato infatti a Torino con un volo medico privato proveniente dal suo paese, dove si trovava per gli impegni della Nazionale, e sta osservando il periodo di quarantena nella sua casa. Nonostante la situazione, il portoghese non ha smesso di allenarsi, come testimonia la foto pubblicata sul suo profilo Instagram a bordo della sua piscina, con una didascalia che recita: "Non lasciare che quello che non puoi fare si intrometta con quello che puoi fare".