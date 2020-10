Ronaldo mostra su Instagram il nuovo look: “l successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo sta passando la quarantena nella sua casa torinese, in attesa di sapere l’esito del tampone di oggi, decisivo per la sua presenza nella gara contro il Barcellona del 28 ottobre. Il portoghese, nonostante l’isolamento, continua ad allenarsi, come testimoniato dal post pubblicato sul suo profilo Instagram: prima il video in cui si vede in giocatore allenarsi sulla cyclette, poi la foto che mostra il suo nuovo look, come i capelli rasati a zero con tanto di didascalia: “Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi.” Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose indiscrezioni. Dopo le voci arrivano pesanti conferme, ecco l’annuncio: “Doppio colpo dal Real Madrid!” >>>VAI ALLA NOTIZIA