Ronaldo: “Kaizen philopsophy”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo si torva ancora in isolamento dopo la positività riscontrata al COVID-19.

Il calciatore, che ha saltato la partita contro il Barcellona, freme per tornare in campo, e intanto questa mattina ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in primo piano: “kaizen Philosophy” recita la didascalia, con Ronaldo che sta abbracciando la filosofia del “miglioramento continuo” o “Cambiamento in meglio”. I suoi compagni lo aspettano, cosi come tutti i tifosi bianconeri che non vedono l’ora di poter tornare a gridare “Siuuuu”.