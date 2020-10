Ronaldo asintomatico, documenti in mano alla UEFA

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è in isolamento nella sua casa torinese dopo essere risultato positivo al test per il COVID-19 durante il ritiro con la sua Nazionale.

Il portoghese sta bene ed è totalmente asintomatico, con la Juventus che, ad una settimana dalla partita contro il Barcellona, ha inviato alla UEFA tutta la documentazione necessaria per far si che il giocatore ci sia nella sfida contro Messi: nel mentre venerdì farà un nuovo tampone, che se negativo gli consentirà di scendere in campo domenica contro il Verona.